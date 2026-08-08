跑者室内训练支招
跑不出去，练不能停
很多跑者，从没遇过这么长的停跑期。一套训练已经做了几轮，焦虑、动摇与日俱增。非常时期，如何保持动力不停练？
为此我们请到异地跑者情侣，和 Pacer 奶爸，分享他们坚持的诀窍 。更有 NRC 大中华区总教练：小金，中国国家田径队短跑运动员：葛曼棋，带来满屏干货！助你的坚持，最终战胜时间！
故事，要从 NikeRunClub 公众号的这条高赞留言说起：
通过后台接触，我们获得了更多内幕：分隔两地，这对跑者情侣如何互相督促？Pacer 奶爸 Franky 如何带娃训练？面对备战奥运的压力，葛曼棋如何应对？答案都在这条视频里：
导师云问答
坚持不只需要毅力，更需要正确的方法。
针对跑者的种种疑问，两位 Nike 导师在线解惑。
木马
跑龄 / 5年
PB / 4:43:32
木马：作为佛系跑者，总怕因为跑得慢，和队友疏远怎么办？
葛曼棋：跑步是一件自由快乐的事，每人的追求不一样，不用遵从别人的标准，制定自己的目标和计划，一步步实现，这才是跑步真正的乐趣！
木马：训练完总是背部酸痛，如何缓解？
小金教练：女生背部酸痛一般是在摆臂过程中，肩部紧张或上肢力量不足，可通过肩部拉伸，增加上肢力量训练改善。
田子凡
跑龄 / 6年
PB / 3:48:33
田子凡：有时工作不顺会无心训练，该如何调整状态？
葛曼棋：我也经常会这样，但千万别放弃，因为会越来越懒散。可以先降强度，让训练继续。运动之后，你会发现那都不是事！
田子凡：如何提高髋关节灵活度？
小金教练：推荐三个摆腿和抬腿练习，舒展相关肌肉，进而促进髋关节的摆动幅度和灵活度。
FRANKY
跑龄 / 5年
PB / 3:12:45
FRANKY：从没停跑这么久，心里很忐忑怎么办？
葛曼棋：这就像专业运动员放了一次长假，把这当成放松时间，再慢慢恢复训练，虽然过程有点累，但适应几周后，一定能找回状态！
FRANKY：疫情结束后，怎样逐步恢复强度训练？
小金教练：第一，以低速、短距离训练恢复心肺，增加间歇休息时间。第二，可录下恢复跑的慢动作，观察长休后的跑姿变化，并不断改进。
FRANKY：平时小腿练得少，在家可以怎么练？
小金教练：这方面的训练建议赤足进行，促使脚底发力更充分，训练效果更佳。如果小腿力量较其他肌肉群薄弱较明显，可增加组数和时长，同时配合弹力带等运动器材训练。
状态就是时间
选对装备，减少受伤
不论宅练，还是之后重回跑道，进度已经放缓，更容不得受伤拖累。全新 Nike React Infinity Run，正是为此而生！它革命性的增厚泡棉、加宽前掌，和几何形鞋底，助你每一步，都踩得更顺、更稳、更踏实！
更多NIKE专家为你支招
让奔跑的斗志可持续
1. 找到你的动力之源
在研究中，Duckworth 发现对毅力最大的误解之一就是“人们认为只需努力并保持自律。”但真正的毅力远不止如此。如果你打算长期坚持做一件事，即使中途遇到困难挑战也绝不放弃，那你还需要激情、乐趣和成就感的助力。
在研究中，Duckworth 发现对毅力最大的误解之一就是“人们认为只需努力并保持自律。”但真正的毅力远不止如此。如果你打算长期坚持做一件事，即使中途遇到困难挑战也绝不放弃，那你还需要激情、乐趣和成就感的助力。
2. 循序渐进改善饮食
第一小步，就是做到每天的一顿饭都配一种蔬菜。逐渐养成习惯后，下一小步就是回想不健康的饮食方式，如：点外卖，然后降低其频率（如试着从每周三次，减到每周两次）。接下来，不断完成一个又一个改变，保持良好势头，不断前进。
第一小步，就是做到每天的一顿饭都配一种蔬菜。逐渐养成习惯后，下一小步就是回想不健康的饮食方式，如：点外卖，然后降低其频率（如试着从每周三次，减到每周两次）。接下来，不断完成一个又一个改变，保持良好势头，不断前进。
虽然还不能完全自由地跑出去，但只要多坚持一天，我们就离胜利更近一步！相信所有付出，定会在复跑时兑现！