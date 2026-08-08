木马

跑龄 / 5年

PB / 4:43:32

木马：作为佛系跑者，总怕因为跑得慢，和队友疏远怎么办？

葛曼棋：跑步是一件自由快乐的事，每人的追求不一样，不用遵从别人的标准，制定自己的目标和计划，一步步实现，这才是跑步真正的乐趣！

木马：训练完总是背部酸痛，如何缓解？

小金教练：女生背部酸痛一般是在摆臂过程中，肩部紧张或上肢力量不足，可通过肩部拉伸，增加上肢力量训练改善。

田子凡

跑龄 / 6年

PB / 3:48:33

田子凡：有时工作不顺会无心训练，该如何调整状态？

葛曼棋：我也经常会这样，但千万别放弃，因为会越来越懒散。可以先降强度，让训练继续。运动之后，你会发现那都不是事！

田子凡：如何提高髋关节灵活度？

小金教练：推荐三个摆腿和抬腿练习，舒展相关肌肉，进而促进髋关节的摆动幅度和灵活度。