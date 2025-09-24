Forever King

LeBron XXIII - 2 of 23
‘MIAMI TWICE’
蝉联霸业
拿下一次 NBA 总冠军已属不易，蝉联霸业足以让球队跻身传奇。在 2012 年拿下首枚总冠军戒指后，勒布朗再度率队杀入总决赛，与强大的圣安东尼奥马刺队展开史诗级对决。在这轮被奉为经典的系列赛中，迈阿密热火队凭借第六场加时赛的惊天逆转将这一战役镌刻在联盟历史上
细节生辉
LeBron XXIII ‘Miami Twice’ 以迈阿密海洋大道的标志色调呈现，辅以重复棕榈树图案与迈阿密装饰艺术风格，致敬铸就勒布朗夺冠之路的迈阿密热火队赛季。斜面反向耐克勾呼应陪伴勒布朗蝉联总冠军的 LeBron 10
生来配王者
轻量化设计与灵敏响应性能的出色结合，LeBron XXIII 为全面主宰力量而生
