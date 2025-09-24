Forever King

LeBron XXIII - 2 of 23

拿下一次 NBA 总冠军已属不易，蝉联霸业足以让球队跻身传奇。在 2012 年拿下首枚总冠军戒指后，勒布朗再度率队杀入总决赛，与强大的圣安东尼奥马刺队展开史诗级对决。在这轮被奉为经典的系列赛中，迈阿密热火队凭借第六场加时赛的惊天逆转将这一战役镌刻在联盟历史上