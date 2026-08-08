这个六一，我想这样过
小雪向来不是班上那个善于言谈的活跃分子。可只要站上篮球场，她便是那个与队友们配合无间的关键球员。
篮球既炼就了小雪想要与对手争个高下的果敢，也是这个曾经内向的女孩能主动去和同学们交流的动力与契机。
似乎应验了妈妈那一句：「就像希望她能大胆去交朋友，有的事情总要她自己体会了、尝试了才能学会。」从接触篮球到现在，小雪收获的不仅是朋友，还有面对未知敢于踏出第一步的勇敢。
这个六一，我想这样过
最近，我上了一堂课，这堂课给我的任务真的很难，我想过逃避，也想要放弃，但这堂课也让我学到了很多。
今后的人生中，要面对的挑战还很多。但有一件事，可以炼就我不放弃的决心，那就是运动。如果运动难不倒我，那未来的困难，也休想。不信？来看看我们的真实故事。
小雪向来不是班上那个善于言谈的活跃分子。可只要站上篮球场，她便是那个与队友们配合无间的关键球员。
篮球既炼就了小雪想要与对手争个高下的果敢，也是这个曾经内向的女孩能主动去和同学们交流的动力与契机。
似乎应验了妈妈那一句：「就像希望她能大胆去交朋友，有的事情总要她自己体会了、尝试了才能学会。」从接触篮球到现在，小雪收获的不仅是朋友，还有面对未知敢于踏出第一步的勇敢。
对煜淇而言，在跑步中去克服一圈套一圈的枯燥、尝试刷新记录时的缺氧感、克服惰性准时训练等林林总总的挑战就像是在完成班主任布置的任务：「开始时或许很难，但完成后又很有成就感。」
一种关乎于不放弃的成就感。
跑步过程中的一次次坚持与突破让煜淇的生活有着更多可能。在妈妈的眼中，煜淇更是一个独立的小帮手——她总能以自己的方式帮助妈妈完成生活里的大小事。
对煜淇而言，在跑步中去克服一圈套一圈的枯燥、尝试刷新记录时的缺氧感、克服惰性准时训练等林林总总的挑战就像是在完成班主任布置的任务：「开始时或许很难，但完成后又很有成就感。」
一种关乎于不放弃的成就感。
坚持在牛牛眼里从来不是个事儿。
每天比别人多花上 4 小时练习不苦，拉韧带也不那么痛，甚至一个大招反复练不成时也没感到挫败……不管跳舞时会遇到什么困难，牛牛总能一笑而过：「只要喜欢一件事情，很容易就能坚持下去了。」
BREAKING 就像是一个无形的老师，带着牛牛用热情和坚韧去感受不同的事物，也让他在不知不觉之中进步： 从练成一个让教练惊讶的招式，到在学习上克服难点，甚至还有对音乐的感知、对自己的自信……
跑步过程中的一次次坚持与突破让煜淇的生活有着更多可能。在妈妈的眼中，煜淇更是一个独立的小帮手——她总能以自己的方式帮助妈妈完成生活里的大小事。
坚持在牛牛眼里从来不是个事儿。
每天比别人多花上 4 小时练习不苦，拉韧带也不那么痛，甚至一个大招反复练不成时也没感到挫败……不管跳舞时会遇到什么困难，牛牛总能一笑而过：「只要喜欢一件事情，很容易就能坚持下去了。」
BREAKING 就像是一个无形的老师，带着牛牛用热情和坚韧去感受不同的事物，也让他在不知不觉之中进步： 从练成一个让教练惊讶的招式，到在学习上克服难点，甚至还有对音乐的感知、对自己的自信……
运动让我收获了热爱，也收获了伙伴，更磨练了我坚定的意志。在这个属于我的节日里，爸爸妈妈也跟我一起动起来吧！
运动让我收获了热爱，也收获了伙伴，更磨练了我坚定的意志。在这个属于我的节日里，爸爸妈妈也跟我一起动起来吧！