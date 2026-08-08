



AMY始终相信，困难终将过去， 春天总会到来。到那时，她想用自己的舞步，带给更多人快乐和幸福。当越来越多的人加入到跳舞的队伍中时，这个世界也会变得越来越美好。

未来，可期。但何必等未来慢慢到来,从现在开始，让孩子和AM2090一起勇敢迈步向前，将未来掌握在自己脚下。