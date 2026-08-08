踏上Air Max 2090
和Amy一起「舞」出未来
看过AMY跳舞的人，都会感受到她笑容中的自信，她的梦想是成为环游世界的舞者用舞步传递快乐。
在小舞室与梦想偶遇
THE ORIGIN OF MY DREAM
“跳舞是件让人开心的事情，就像吃冰淇淋一样快乐。”
第一次看到街舞的时候，AMY还不知道它的名字，只是觉得很酷，很好玩。
慢慢地，AMY发现，街舞不仅炫酷，还能传递幸福。这种魔力让AMY爱上街舞要成为街舞大师的梦想，也在心里生根发芽。
勇敢的小步伐
FEARLESS PROCESS
“和大人BATTLE？没有怕哦！”
无论是登上国际舞台，还是与街舞大咖们同台BATTLE， AMY都能鼓起勇气，大胆开跳。从不怯场的性格，也让她在前辈身上学到更多招数。
“学习和跳舞，我都想做到最好。”
六年级的AMY，同样有着毕业的压力，但妈妈眼里，AMY是努力的孩子，多年的学舞经历让AMY懂得如何化压力为动力，努力地平衡跳舞和学习。
一起前进吧！AMY!!
“WHAT’S NEXT?”
“练舞的时候，只要妈妈在身边，我就会很安心。”
小到穿衣打扮，大到出国跳舞，实现梦想，这一切妈妈总是在AMY身边，在AMY眼里，妈妈是无话不说的“闺蜜”，也是坚强可靠的“后盾”。
踏上Air Max 2090，和Amy一起「舞」出未来
看过AMY跳舞的人，都会感受到她笑容中的自信，她的梦想是成为环游世界的舞者用舞步传递快乐。
在小舞室与梦想偶遇
THE ORIGIN OF MY DREAM
“跳舞是件让人开心的事情，就像吃冰淇淋一样快乐。”
第一次看到街舞的时候，AMY还不知道它的名字，只是觉得很酷，很好玩。
慢慢地，AMY发现，街舞不仅炫酷，还能传递幸福。这种魔力让AMY爱上街舞要成为街舞大师的梦想，也在心里生根发芽。
勇敢的小步伐
FEARLESS PROCESS
“和大人BATTLE？没有怕哦！”
无论是登上国际舞台，还是与街舞大咖们同台BATTLE， AMY都能鼓起勇气，大胆开跳。从不怯场的性格，也让她在前辈身上学到更多招数。
“学习和跳舞，我都想做到最好。”
六年级的AMY，同样有着毕业的压力，但妈妈眼里，AMY是努力的孩子，多年的学舞经历让AMY懂得如何化压力为动力，努力地平衡跳舞和学习。
一起前进吧！AMY!!
“WHAT’S NEXT?”
“练舞的时候，只要妈妈在身边，我就会很安心。”
小到穿衣打扮，大到出国跳舞，实现梦想，这一切妈妈总是在AMY身边，在AMY眼里，妈妈是无话不说的“闺蜜”，也是坚强可靠的“后盾”。
“未来的舞台再大，也是今天一步步跳出来的。”
AMY清楚地知道，舞台上的成功，要靠自己日复一日的努力和坚持。如今，AIR MAX 2090成了AMY的新舞伴，它正陪着AMY跳出属于自己的天地，把梦想一步一步变成现实。
AMY始终相信，困难终将过去， 春天总会到来。到那时，她想用自己的舞步，带给更多人快乐和幸福。当越来越多的人加入到跳舞的队伍中时，这个世界也会变得越来越美好。
未来，可期。但何必等未来慢慢到来,从现在开始，让孩子和AM2090一起勇敢迈步向前，将未来掌握在自己脚下。
“未来的舞台再大，也是今天一步步跳出来的。”
AMY清楚地知道，舞台上的成功，要靠自己日复一日的努力和坚持。如今，AIR MAX 2090成了AMY的新舞伴，它正陪着AMY跳出属于自己的天地，把梦想一步一步变成现实。
AMY始终相信，困难终将过去， 春天总会到来。到那时，她想用自己的舞步，带给更多人快乐和幸福。当越来越多的人加入到跳舞的队伍中时，这个世界也会变得越来越美好。
未来，可期。但何必等未来慢慢到来,从现在开始，让孩子和AM2090一起勇敢迈步向前，将未来掌握在自己脚下。