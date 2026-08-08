热爱：执着造就成功
科比对热爱的定义是：用不懈的坚持和奉献，让自己全身心投入到目标当中。对他来说，热爱就是曼巴精神的基石。在致敬曼巴系列活动的开始，曼巴精神导师将与我们分享科比曾经传递给他们的这份热爱。
热爱，是一名成功运动员最不可或缺的品质，而科比本人就是最好的证明。不论场上场下，每位深受曼巴精神鼓舞的运动员，都在通过行动践行着这份热爱，这点让科比感到骄傲。
李观洋， 这个和科比单挑过的男孩，用行动告诉别人，真正的热爱，不会让你在训练这件事上止步不前，更不会给你机会为自己的懒惰找借口。他要用更疯狂的热爱，激励更多人打出名堂。
热爱，正鼓舞着一代又一代运动员，将曼巴精神烙印在众多现役及新生代运动员身上，激励着他们努力奋进，激发自己的全部潜能。
开启曼巴挑战，践行曼巴精神
选择你感兴趣的曼巴挑战，去磨砺球技，去感受自己从未有过的力量，去挑战自己从未驾驭过的速度。在追求更强自我的道路上，不断践行曼巴精神。
RISE ACADEMY小程序，为球手准备了曼巴课堂，领略科比的篮球精髓，在不断的训练中，精进篮球技艺，去成为更好的球员。
在不同城市的曼巴球场，形式多样的曼巴比赛、训练和挑战即将轮番上阵。是时候拿出你的行动，在场上践行曼巴精神。