跑步课程

如果跑步就像一下子套上鞋跑出前门那样轻松的话，那你根本不会读这篇文章。我们清楚地知道对于一个从不跑步或是很长时间没锻炼的人而言，系上鞋带第一次开跑会让人觉得非常疲惫。

但跑步这件事本不用如此痛苦。Nike Running 全球总教练 Chris Bennett 表示：“最困难的地方不是跑完第一次，而是开始第一次跑步。一旦你迈开步伐，一切都会变得容易起来。”

Coach Bennett 将在此分享他的各种跑步诀窍，让我们来聆听他的建议吧。以下内容有助于你从身体和精神两个层面为首次跑步做好准备。