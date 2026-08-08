小白跑步课程

如果你在海滩度假，或是你很幸运地就住在海滩附近，你反而更会感到沙滩在召唤你，让你特别有冲动在一片诱人的沙滩上跑一跑。于是，你系好鞋带，往水边跑去，结果发现：天哪，在沙滩上跑步竟然如此困难。

“人们常常以为在沙滩上跑步是个好主意。然而，等到他们亲身体验过之后，会发现结果往往并非如此。”Nike 跑步全球总教练Chris Bennett 表示，“在沙滩上跑步可以成为一种很棒的体验，但这里有几个现实问题需要你首先考虑一番。”我们建议您充分利用海滩时光，并且运用这些技巧感受跑步的乐趣。