小白跑步课程
如何在沙滩上畅跑
如果你在海滩度假，或是你很幸运地就住在海滩附近，你反而更会感到沙滩在召唤你，让你特别有冲动在一片诱人的沙滩上跑一跑。于是，你系好鞋带，往水边跑去，结果发现：天哪，在沙滩上跑步竟然如此困难。
“人们常常以为在沙滩上跑步是个好主意。然而，等到他们亲身体验过之后，会发现结果往往并非如此。”Nike 跑步全球总教练Chris Bennett 表示，“在沙滩上跑步可以成为一种很棒的体验，但这里有几个现实问题需要你首先考虑一番。”我们建议您充分利用海滩时光，并且运用这些技巧感受跑步的乐趣。
- 在柔软的沙子上进行短距离跑
- 在遇到斜坡时改变方向
- 享受头脑放松的感觉
- 在木板路上进行长距离跑
- 保护好你自己
- 穿上鞋子跑步
- 在出发前查询潮汐情况
“每当你尝试在不同的地面上跑步时（尤其是沙滩），你总是希望能够轻松地进入到跑步状态中。你想要掌控地表的跑步感受，然后决定是加速还是放慢脚步。
Chris Bennett
Nike 跑步全球总教练
做好沙滩长跑准备工作
保护好你自己
准备好帽子、太阳镜和防晒霜。“在强烈的阳光下跑步会让你迅速流失体力。”教练说。在地图上标注厕所与新鲜水源位置，以及留意是否有救生员值班，也会起到帮助。"最重要的是，你要保证你自己的安全。"
穿上鞋子跑步
如果你通常赤脚跑步，那就继续吧。否则，教练建议你穿上鞋再跑。“如果你的脚不习惯赤脚跑步，那么你很快就会感觉不舒服的。”他说。
在出发前查询潮汐情况
这听起来像是件细枝末节的事，但是潮汐可能会导致你的跑步无法成行。“涨潮的时候，你就没法在坚硬的沙子上跑步。”教练说。