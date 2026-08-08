如何在沙滩上畅跑

小白跑步课程

如何在沙滩上畅跑

如果你在海滩度假，或是你很幸运地就住在海滩附近，你反而更会感到沙滩在召唤你，让你特别有冲动在一片诱人的沙滩上跑一跑。于是，你系好鞋带，往水边跑去，结果发现：天哪，在沙滩上跑步竟然如此困难。

“人们常常以为在沙滩上跑步是个好主意。然而，等到他们亲身体验过之后，会发现结果往往并非如此。”Nike 跑步全球总教练Chris Bennett 表示，“在沙滩上跑步可以成为一种很棒的体验，但这里有几个现实问题需要你首先考虑一番。”我们建议您充分利用海滩时光，并且运用这些技巧感受跑步的乐趣。

  • 在柔软的沙子上进行短距离跑
  • 在遇到斜坡时改变方向
  • 享受头脑放松的感觉
  • 在木板路上进行长距离跑
  • 保护好你自己
  • 穿上鞋子跑步
  • 在出发前查询潮汐情况

“每当你尝试在不同的地面上跑步时（尤其是沙滩），你总是希望能够轻松地进入到跑步状态中。你想要掌控地表的跑步感受，然后决定是加速还是放慢脚步。

Chris Bennett
Nike 跑步全球总教练

做好沙滩长跑准备工作

保护好你自己

准备好帽子、太阳镜和防晒霜。“在强烈的阳光下跑步会让你迅速流失体力。”教练说。在地图上标注厕所与新鲜水源位置，以及留意是否有救生员值班，也会起到帮助。"最重要的是，你要保证你自己的安全。"

穿上鞋子跑步

如果你通常赤脚跑步，那就继续吧。否则，教练建议你穿上鞋再跑。“如果你的脚不习惯赤脚跑步，那么你很快就会感觉不舒服的。”他说。

在出发前查询潮汐情况

这听起来像是件细枝末节的事，但是潮汐可能会导致你的跑步无法成行。“涨潮的时候，你就没法在坚硬的沙子上跑步。”教练说。

在教练指导下跑步更带劲

Nike Run Club 具备教练指导跑功能，让你能够在 Nike 教练、运动员及特邀嘉宾的鼓励下踏踏实实跑完全程。

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