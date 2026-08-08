鞋族新说 AIR MAX 90
温故寻根，放眼未来
在这里和你见面的，是一档全新的视频栏目,「鞋族新说」。
一双鞋、一段贯穿着过去·现在·未来的球鞋故事，在一位「球鞋大使」的带领下，不再仅仅是面对镜头拿着鞋子的老生常谈，而是带着大家的疑问和期待，一同前往球鞋文化正在发生的地方一探究竟，见证真实的笔触，续写这些经典球鞋们的新篇章。在今年正式迎来三十周岁生日的 AIR MAX 90，就是我们本首期的主角之一。
鞋族新说 AIR MAX 90
温故寻根，放眼未来
在这里和你见面的，是一档全新的视频栏目,「鞋族新说」。
一双鞋、一段贯穿着过去·现在·未来的球鞋故事，在一位「球鞋大使」的带领下，不再仅仅是面对镜头拿着鞋子的老生常谈，而是带着大家的疑问和期待，一同前往球鞋文化正在发生的地方一探究竟，见证真实的笔触，续写这些经典球鞋们的新篇章。在今年正式迎来三十周岁生日的 AIR MAX 90，就是我们本首期的主角之一。
而另一位主角，便是 VLOGGER TUNWAY YANG，也就是大家熟知的「小屁孩」。他曾说，「小屁孩」这个俏皮有趣的 ID，正是来自他作为千禧世代，勇敢承认自己的懵懂与好奇，并把求知当作原动力，驱动他成为一勇于实践自我的人，用自己的力量影响更多人 —— 也正符合着 AIR MAX 90 三十年来无比坚定，用经典设计影响着球鞋文化的特质。好了，免去冗长的开场白，点击播放键，让我们聊起来。
WHAT'S UP！
这里是小屁孩。
随便翻翻来自过去的档案，我就知道，AIR MAX 90 与伦敦这座文化之都的渊源，绝不止是「在街头出镜率最高的球鞋」那么单纯和直接。这双带有通透气垫的鞋款，早在诞生之初便如同 GRIME 音乐一样，成为了伦敦青年街头文化的代表：一双经典的鲜艳色块+黑白撞色设计的 AIR MAX 90 加一套「TRACKSUIT UNIFORM」，你来自哪里，代表着什么，这再明显不过。
WHAT'S UP！这里是小屁孩。
随便翻翻来自过去的档案，我就知道，AIR MAX 90 与伦敦这座文化之都的渊源，绝不止是「在街头出镜率最高的球鞋」那么单纯和直接。这双带有通透气垫的鞋款，早在诞生之初便如同 GRIME 音乐一样，成为了伦敦青年街头文化的代表：一双经典的鲜艳色块+黑白撞色设计的 AIR MAX 90 加一套「TRACKSUIT UNIFORM」，你来自哪里，代表着什么，这再明显不过。
来到伦敦人生地不熟，我就想起了我的好朋友 SAM BLENKINSOPP，他创立了伦敦当今最出名的青年城市指南社群平台「TRIPPIN’」，无疑是适合带我完成这一场特别的「AIR MAX 90 之旅」的最佳人选。他说过的一句话让我记忆犹新：「正是我们文化间的差异，才让这个世界变得如此令人兴奋」。
来到伦敦人生地不熟，我就想起了我的好朋友 SAM BLENKINSOPP，他创立了伦敦当今最出名的青年城市指南社群平台「TRIPPIN’」，无疑是适合带我完成这一场特别的「AIR MAX 90 之旅」的最佳人选。他说过的一句话让我记忆犹新：「正是我们文化间的差异，才让这个世界变得如此令人兴奋」。
「伦敦 AIR MAX 之旅」
「伦敦 AIR MAX 之旅」
SNEAKERSNSTUFF
107-108 Shoreditch High St, Hackney
来自瑞典斯德哥尔摩的 SNEAKERSNSTUFF 在短短几年间，成为了伦敦 SNEAKERHEAD 们的必经之地。
为什么提到这双占有伦敦青年球鞋文化半壁江山的鞋款与要首先来到这里？而 Sam 作为地道的伦敦青年一代，第一双 Air Max 90 又是哪一双？在视频中跟我一探究竟吧！
PLASTIC PEOPLE
147 Curtain Road, Hoxton
有些地方，哪怕是仅仅「存在过」，也足以让它成为一段文化旅程中绝不可忽视的坐标，而 PLASTIC PEOPLE，是否就是这样的一个必经之地？
「它是一个时代的辉煌。」5 年前，伦敦的年轻人们怀着遗憾的心情，告别了这间正处于黄金年代正中央之 20 年的传奇夜店。有关年轻人们如何穿着制服与 AIR MAX 在这所俱乐部尽情享受 GRIME 的「名场面」，都曾在这里。
NTS
Gillett Square, Dalston
就在 GILLETT SQUARE 中如同一间间铁皮大篷车车厢的小门面店铺中坐落于角落的，正是伦敦最为著名的网络电台、播客、音乐社群组织，NTS 的所在地。
有人同样曾对 NTS 有过极为准确的描述 —— 他们是介于 BBC 6 频道的多元性与海盗电台的创造力之间的奇妙化合物。「我们在洛杉矶、曼彻斯特和上海都设有直播台，为大家放送着来自 30 多个城市的内容。」
随着与 NTS 的告别，Sam 的向导，让我在来到伦敦的第一天，便与脚下的 AIR MAX 90 一同，切身体验了与这双球鞋相关的过去与当下。经过一晚的思考，是造访 AIR MAX 90 之「未来」的时候了。
「关于未来」
伦敦之行的第二天，我被邀请到一场神秘展示会中，在这里也第一次看到了 AIR MAX 2090 —— 也就是 AIR MAX 90 的未来姿态。
在这里 NIKE AIR MAX 创意总监 DYLAN RAASCH ，带领我领略了「未来」的一种可能性：多元、环保和建立在经典线条之上的跨时代设计；而更多值得关注的全新、经典 AIR MAX 90 也在这里被揭开面纱 —— 你想知道的答案，在视频里都找得到。
旅程虽然告一段落，但此行留给我对未来的畅想却因此无限延长 —— 如果真的有幸见证几十年后，我今天见证的一切，相信都是值得纪念的历史。
而「鞋族新说」，也就此在这样的思考中，翻开新的一章。
旅程虽然告一段落，但此行留给我对未来的畅想却因此无限延长 —— 如果真的有幸见证几十年后，我今天见证的一切，相信都是值得纪念的历史。
而「鞋族新说」，也就此在这样的思考中，翻开新的一章。