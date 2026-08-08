在这里和你见面的，是一档全新的视频栏目,「鞋族新说」。



一双鞋、一段贯穿着过去·现在·未来的球鞋故事，在一位「球鞋大使」的带领下，不再仅仅是面对镜头拿着鞋子的老生常谈，而是带着大家的疑问和期待，一同前往球鞋文化正在发生的地方一探究竟，见证真实的笔触，续写这些经典球鞋们的新篇章。在今年正式迎来三十周岁生日的 AIR MAX 90，就是我们本首期的主角之一。