迅疾表现，足下生风
让梦想野蛮生长，再踏上 Dream Speed 系列首款全新 Mercurial 耐克刺客系列，尽情追逐你的梦想。这款战靴灵感源自克里斯蒂亚诺·罗纳尔多、基里安·姆巴佩和山姆·科尔等在足球比赛中迅疾过人的精英球员们，他们野心勃勃，穿上 Mercurial 耐克刺客系列后顺利成就梦想。脚踏 Dream Speed，你也可以加快追求抱负的步伐，将足球幻想变成现实。
战靴灵感
年仅 22 岁时，罗纳尔多在 Mercurial 耐克刺客系列的助力下，赢取人生中第一个联赛冠军。一年后，他荣膺“最佳男子足球运动员”称号，并将这一荣誉带回家。现在，他穿上 Mercurial Dream Speed，踏入球场，志在实现更加令人敬畏的目标。
姆巴佩和科尔正以划时代的步伐实现他们的梦想。姆巴佩在年仅 19 岁时就已捧得世界足球盛事冠军，而科尔在 24 岁时也已成为金靴奖得主及联赛最有价值球员。这一赛季，Mercurial Dream Speed 上场助阵，帮助他们射门得分，斩获更多奖杯。
战靴创新
Mercurial Dream Speed 以 360 度 Flyknit 结构全方位包裹你的双足，塑就稳固锁定贴合感。高韧性 Flyknit 纱线搭配轻薄耐穿鞋面，打造宛如赤足的触球体验。Dream Speed 极具爆发力的 Aerotrak 外底带来强大推动力，助你更快瞄准目标射门。