Nike可持续发展：Move To Zero
Nike可持续发展：Move To Zero
Nike可持续发展：Move To Zero

MOVE TO ZERO 是耐克为促进“零碳排”
和“零废弃”，以保护体育运动的未来为使命
而开启的征程。随着我们历程中的每一步，
发现我们能一起实现 MOVE TO ZERO 的新方法。

与我们一起，行动起来

为了保护运动的未来，我们所做的不是等待解决方法出现，而是在创造解决方案。在指定耐克零售店里，我们正通过可持续服务向你发出邀请，一同加入 MOVE TO ZERO 的行列。只有我们一同行动起来，才能实现“零碳排”和“零废弃”。

Nike可持续发展：Move To Zero
Nike可持续发展：Move To Zero

MOVE TO ZERO 是耐克为促进“零碳排”和“零废弃”，以保护体育运动的未来为使命而开启的征程。随着我们历程中的每一步，发现我们能一起实现 MOVE TO ZERO 的新方法。

Nike可持续发展：Move To Zero
Nike可持续发展：Move To Zero, 与我们一起，行动起来

与我们一起，行动起来

Nike可持续发展：Move To Zero

为了保护运动的未来，我们所做的不是等待解决方法出现，而是在创造解决方案。在指定耐克零售店里，我们正通过可持续服务向你发出邀请，一同加入 MOVE TO ZERO 的行列。只有我们一同行动起来，才能实现“零碳排”和“零废弃”。

Nike可持续发展：Move To Zero
Nike可持续发展：Move To Zero

当见到这个标志时，你所看到的是我们朝着 MOVE TO ZERO 历程中所迈出的一小步。

加入我们
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当见到这个标志时，你所看到的是我们朝着 MOVE TO ZERO 历程中所迈出的一小步。

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