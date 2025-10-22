Nike
亚洲杯无畏金兰女子篮球T恤
¥299
Nike 无畏金兰女子篮球T恤采用柔软棉料与宽松版型，塑就非凡舒适的穿着体验，助你无拘畅动，轻松突破自我。胸前点缀“无畏金兰”标识，背部则饰有鼓舞人心的“为争胜齐放”字样，致敬女篮精神。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IR3602-010
其他细节
- 柔软棉料，舒适出众
- 轻微落肩和宽松版型设计，营造舒适自信的穿着体验
产品细节
- 100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
