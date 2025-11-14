守门员，值得高光加冕。所以，请把这款长袖足球T恤视为他们的星光大道。本系列旨在为每一位敢于坚守门线的扑救勇士献上璀璨殊荣。这款宽松版型的加拿大队守门员 Nike 男子长袖足球T恤，旨在向这些优秀的运动员致敬。

守门员，值得高光加冕。所以，请把这款长袖足球T恤视为他们的星光大道。本系列旨在为每一位敢于坚守门线的扑救勇士献上璀璨殊荣。这款宽松版型的加拿大队守门员 Nike 男子长袖足球T恤，旨在向这些优秀的运动员致敬。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。