多伦多猛龙队 Classic Edition
Nike NBA 男子T恤
23% 折让
售罄：
此配色当前无货
一些 NBA 队服堪称经典，让人无法忘怀。多伦多猛龙队 Classic Edition Nike NBA 男子T恤再现传统球队标志，为新一代球迷带来复古外观。
- 显示颜色： 庭紫
- 款式： CJ5670-547
复古风格，球队荣耀
一些 NBA 队服堪称经典，让人无法忘怀。多伦多猛龙队 Classic Edition Nike NBA 男子T恤再现传统球队标志，为新一代球迷带来复古外观。
其他细节
棉料柔软轻盈，倍感轻松
产品细节
- 可机洗
- 宽松版型
- 复古球队图案
- 面料：100% 棉
