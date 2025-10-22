 
多伦多猛龙队 Classic Edition Nike NBA 男子T恤 - 庭紫

多伦多猛龙队 Classic Edition

Nike NBA 男子T恤

一些 NBA 队服堪称经典，让人无法忘怀。多伦多猛龙队 Classic Edition Nike NBA 男子T恤再现传统球队标志，为新一代球迷带来复古外观。


  • 显示颜色： 庭紫
  • 款式： CJ5670-547

复古风格，球队荣耀

其他细节

棉料柔软轻盈，倍感轻松

产品细节

  • 可机洗
  • 宽松版型
  • 复古球队图案
  • 面料：100% 棉
