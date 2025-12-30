Nike 大童图案羽绒外套采用绗缝锦纶面料，经久耐穿，缔造舒适包覆感受。柔软鸭绒填充物，营造舒适温暖的穿着体验；按扣式口袋，便于存放现金、钥匙或手机等基本小物件。全长拉链开襟搭配按扣魔术贴式挡风片，可御寒保暖；风帽设计，提升包覆效果。

该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

