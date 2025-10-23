Nike 大童拒水三合一两件套夹克兼具出色功能、实穿性和时尚外观，适合日常穿着。 外层夹克采用轻盈拒水面料，结合风帽设计，助你在小雨天气保持干爽；全长拉链开襟设计，巧搭隐藏式挡风片；多口袋设计，便于安全存放基本小物件。 内层夹克采用柔软摇粒绒面料，搭配全长拉链开襟设计和侧边口袋。 每件夹克均可单穿，亦可叠穿，营造出众温暖感受。

特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

