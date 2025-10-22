Nike
大童（男孩）全长拉链开襟羽绒外套
¥999
售罄：
此配色当前无货
穿上 Nike 大童（男孩）全长拉链开襟羽绒外套，畅享非凡舒适感受。采用轻盈梭织面料结合羽绒填充物，风帽和后身拼接搭配加绒里料，有效锁住热量。
- 显示颜色： 黄褐色
- 款式： DR5582-280
温暖包覆，无惧冷天
其他细节
- 轻盈梭织面料，经久耐穿
- 大身和衣袖采用羽绒填充物，轻盈保暖，可有效锁住热量
- 加绒拼接里料，营造柔软舒适的穿着体验
- 弹性罗纹袖口，帮助稳固衣袖
产品细节
- 2 个正面贴边口袋
- 2 个正面按扣口袋
- 面布/帽里/里布/帽子填充物：100% 聚酯纤维。大身/袖填充物：80% 鸭绒
- 手洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
