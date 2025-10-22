 
Nike 大童（男孩）全长拉链开襟羽绒外套 - 黄褐色

大童（男孩）全长拉链开襟羽绒外套

售罄：

此配色当前无货

穿上 Nike 大童（男孩）全长拉链开襟羽绒外套，畅享非凡舒适感受。采用轻盈梭织面料结合羽绒填充物，风帽和后身拼接搭配加绒里料，有效锁住热量。


  • 显示颜色： 黄褐色
  • 款式： DR5582-280

温暖包覆，无惧冷天

穿上 Nike 大童（男孩）全长拉链开襟羽绒外套，畅享非凡舒适感受。采用轻盈梭织面料结合羽绒填充物，风帽和后身拼接搭配加绒里料，有效锁住热量。

其他细节

  • 轻盈梭织面料，经久耐穿
  • 大身和衣袖采用羽绒填充物，轻盈保暖，可有效锁住热量
  • 加绒拼接里料，营造柔软舒适的穿着体验
  • 弹性罗纹袖口，帮助稳固衣袖

产品细节

  • 2 个正面贴边口袋
  • 2 个正面按扣口袋
  • 面布/帽里/里布/帽子填充物：100% 聚酯纤维。大身/袖填充物：80% 鸭绒
  • 手洗
