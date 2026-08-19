  1. 足球
    2. /
  2. 服装
    3. /
    4. /
    5. /
  5. 球衣

足球 球衣(93)

性别 
(0)
儿童 
(0)
颜色 
(0)
品牌 
(0)
运动 
(1)
运动员 
(0)
2026/27 赛季巴萨客场球员版
2026/27 赛季巴萨客场球员版 Kobe Aero-FIT 科比男子短袖足球球衣
人气热销
2026/27 赛季巴萨客场球员版
Kobe Aero-FIT 科比男子短袖足球球衣
¥1,099
2026/27 赛季巴萨客场球迷版
2026/27 赛季巴萨客场球迷版 Kobe Dri-FIT 科比男子速干短袖足球球衣
人气热销
2026/27 赛季巴萨客场球迷版
Kobe Dri-FIT 科比男子速干短袖足球球衣
¥699
巴萨（巴塞罗那足球俱乐部）Away
巴萨（巴塞罗那足球俱乐部）Away Kobe Dri-FIT 科比男子速干足球赛前短袖上衣
人气热销
巴萨（巴塞罗那足球俱乐部）Away
Kobe Dri-FIT 科比男子速干足球赛前短袖上衣
¥499
2026/27 赛季巴萨主场球员版
2026/27 赛季巴萨主场球员版 Nike Aero-FIT 男子短袖足球球衣
2026/27 赛季巴萨主场球员版
Nike Aero-FIT 男子短袖足球球衣
¥1,099
2026/27 赛季巴萨主场球迷版
2026/27 赛季巴萨主场球迷版 Nike Dri-FIT 男子速干足球球衣
人气热销
2026/27 赛季巴萨主场球迷版
Nike Dri-FIT 男子速干足球球衣
¥699
2026/27 赛季巴黎圣日耳曼客场球员版
2026/27 赛季巴黎圣日耳曼客场球员版 Nike Aero-FIT 男子短袖足球球衣
2026/27 赛季巴黎圣日耳曼客场球员版
Nike Aero-FIT 男子短袖足球球衣
¥1,099
2026/27 赛季巴萨守门员球迷版
2026/27 赛季巴萨守门员球迷版 Nike Dri-FIT 男子速干长袖足球球衣
2026/27 赛季巴萨守门员球迷版
Nike Dri-FIT 男子速干长袖足球球衣
¥999
2026/27 赛季切尔西客场球迷版
2026/27 赛季切尔西客场球迷版 Nike Dri-FIT 男子速干短袖足球球衣
2026/27 赛季切尔西客场球迷版
Nike Dri-FIT 男子速干短袖足球球衣
¥699
2026 赛季中国队主场球员版
2026 赛季中国队主场球员版 Nike Aero-FIT 男子足球球衣
2026 赛季中国队主场球员版
Nike Aero-FIT 男子足球球衣
¥1,099
2026 赛季中国队客场球迷版
2026 赛季中国队客场球迷版 Nike Dri-FIT 男子速干足球短袖球衣
2026 赛季中国队客场球迷版
Nike Dri-FIT 男子速干足球短袖球衣
¥699
2026 赛季英格兰国家队客场球迷版
2026 赛季英格兰国家队客场球迷版 Nike Dri-FIT 男子速干短袖足球球衣
2026 赛季英格兰国家队客场球迷版
Nike Dri-FIT 男子速干短袖足球球衣
¥699
2026/27 赛季巴黎圣日耳曼主场球迷版
2026/27 赛季巴黎圣日耳曼主场球迷版 Nike Dri-FIT 大童速干短袖足球球衣
2026/27 赛季巴黎圣日耳曼主场球迷版
Nike Dri-FIT 大童速干短袖足球球衣
¥599
2026 赛季荷兰国家队主场球迷版
2026 赛季荷兰国家队主场球迷版 Nike Dri-FIT 男子速干短袖足球球衣
2026 赛季荷兰国家队主场球迷版
Nike Dri-FIT 男子速干短袖足球球衣
¥699
2026 赛季荷兰国家队客场球迷版
2026 赛季荷兰国家队客场球迷版 Nike Dri-FIT 男子速干短袖足球球衣
2026 赛季荷兰国家队客场球迷版
Nike Dri-FIT 男子速干短袖足球球衣
¥699
2026 赛季荷兰队守门员球迷版
2026 赛季荷兰队守门员球迷版 Nike Dri-FIT 男子速干短袖足球球衣
2026 赛季荷兰队守门员球迷版
Nike Dri-FIT 男子速干短袖足球球衣
¥699
2026 赛季尼日利亚队主场球迷版
2026 赛季尼日利亚队主场球迷版 Nike Dri-FIT 男子短袖速干足球球衣
2026 赛季尼日利亚队主场球迷版
Nike Dri-FIT 男子短袖速干足球球衣
¥699
2026 赛季尼日利亚队客场球迷版
2026 赛季尼日利亚队客场球迷版 Nike Dri-FIT 男子速干足球短袖球衣
2026 赛季尼日利亚队客场球迷版
Nike Dri-FIT 男子速干足球短袖球衣
¥699
2026 赛季韩国队主场球迷版
2026 赛季韩国队主场球迷版 Nike Dri-FIT 男子速干足球短袖球衣
2026 赛季韩国队主场球迷版
Nike Dri-FIT 男子速干足球短袖球衣
¥699
2026 赛季韩国队客场球迷版
2026 赛季韩国队客场球迷版 Nike Dri-FIT 男子速干足球短袖球衣
2026 赛季韩国队客场球迷版
Nike Dri-FIT 男子速干足球短袖球衣
¥699
2026 赛季乌拉圭队主场球迷版
2026 赛季乌拉圭队主场球迷版 Nike Dri-FIT 男子速干足球短袖球衣
2026 赛季乌拉圭队主场球迷版
Nike Dri-FIT 男子速干足球短袖球衣
¥699
2026 赛季巴西队守门员球迷版
2026 赛季巴西队守门员球迷版 Nike Dri-FIT 男子速干短袖足球球衣
2026 赛季巴西队守门员球迷版
Nike Dri-FIT 男子速干短袖足球球衣
¥699
2026 赛季法国队守门员球迷版
2026 赛季法国队守门员球迷版 Nike Dri-FIT 男子速干短袖足球球衣
2026 赛季法国队守门员球迷版
Nike Dri-FIT 男子速干短袖足球球衣
¥699
2026 赛季尼日利亚队守门员球迷版
2026 赛季尼日利亚队守门员球迷版 Nike Dri-FIT 男子速干短袖足球球衣
2026 赛季尼日利亚队守门员球迷版
Nike Dri-FIT 男子速干短袖足球球衣
¥699
2026 赛季美国队守门员球迷版
2026 赛季美国队守门员球迷版 Nike Dri-FIT 男子速干短袖足球球衣
2026 赛季美国队守门员球迷版
Nike Dri-FIT 男子速干短袖足球球衣
¥699

穿上各式 Nike 儿童足球鞋款，一举击败强劲对手。选购 Mercurial 刺客系列、Hypervenom 毒锋系列、Magista 鬼牌系列、Tiempo 传奇系列等最新 Nike 款型。天然硬质草地、天然松软草地、人造场地和室内场地专用战靴供你自由选择。选购儿童足球球衣和手套，备齐全套足球装备。浏览所有儿童服装和鞋款。