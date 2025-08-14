 
Nike 女子高尔夫翻领T恤连衣裙 - 帆白/黑

Nike

女子高尔夫翻领T恤连衣裙

10% 折让
帆白/黑
黑/帆白
龙红/帆白

穿上 Nike 女子高尔夫翻领T恤连衣裙，升级你的球场装备。 此翻领T恤连衣裙采用珠地布面料，结合褶裥裙摆设计，塑就舒适畅动，彰显不凡格调。


  • 显示颜色： 帆白/黑
  • 款式： IF8523-133

Nike

10% 折让

穿上 Nike 女子高尔夫翻领T恤连衣裙，升级你的球场装备。 此翻领T恤连衣裙采用珠地布面料，结合褶裥裙摆设计，塑就舒适畅动，彰显不凡格调。

产品细节

  • 四扣式前襟
  • 背面上方饰有 Nike Golf 印花标志
  • 左袖印有耐克勾标志
  • 面料：70% 棉/30% 聚酯纤维。 下摆：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 帆白/黑
  • 款式： IF8523-133

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。