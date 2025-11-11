Nike
婴童加绒套头连帽衫
15% 折让
Nike 婴童加绒套头连帽衫采用加绒针织面料，表面触感顺滑，内里柔软非凡，是一款舒适的衣橱佳选单品。该连帽衫巧妙点缀别致标志图案；结合风帽设计，缔造出众包覆效果；袖口搭配拇指孔设计，塑就运动风外观和稳固贴合感。
- 显示颜色： 力量蓝 (活力蓝)
- 款式： IO5890-412
产品细节
- 57% 聚酯纤维/43% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
