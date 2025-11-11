 
Nike 婴童头带（3 条） - 椰奶色

Nike 婴童头带（3 条）包含 3 款采用柔软弹性针织面料的时尚头带，缔造非凡舒适的日常穿戴体验。


  • 显示颜色： 椰奶色
  • 款式： DJ4505-113

柔软舒适

Nike 婴童头带（3 条）包含 3 款采用柔软弹性针织面料的时尚头带，缔造非凡舒适的日常穿戴体验。

产品细节

  • 白色：头带：93.6% 棉/6.4% 氨纶。蝴蝶结：60.5% 聚酯纤维/34.1% 棉/5.4% 氨纶。灰色：头带/蝴蝶结：93.9% 棉/6.1% 氨纶。粉色：头带：60.6% 聚酯纤维/34.3% 棉/5.1% 氨纶。蝴蝶结：93.6% 棉/6.4% 氨纶。
  • 可机洗
