Nike
婴童头带（3 条）
¥99
售罄：
此配色当前无货
Nike 婴童头带（3 条）包含 3 款采用柔软弹性针织面料的时尚头带，缔造非凡舒适的日常穿戴体验。
- 显示颜色： 椰奶色
- 款式： DJ4505-113
Nike
¥99
柔软舒适
Nike 婴童头带（3 条）包含 3 款采用柔软弹性针织面料的时尚头带，缔造非凡舒适的日常穿戴体验。
产品细节
- 白色：头带：93.6% 棉/6.4% 氨纶。蝴蝶结：60.5% 聚酯纤维/34.1% 棉/5.4% 氨纶。灰色：头带/蝴蝶结：93.9% 棉/6.1% 氨纶。粉色：头带：60.6% 聚酯纤维/34.3% 棉/5.1% 氨纶。蝴蝶结：93.6% 棉/6.4% 氨纶。
- 可机洗
- 显示颜色： 椰奶色
- 款式： DJ4505-113
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。