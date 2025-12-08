Nike 婴童梭织长裤采用梭织聚酯纤维斜纹面料，结合经典锥形剪裁，缔造轻盈舒适的穿着体验。 插手口袋便于存放小物件，弹性裤管口营造舒适稳固的穿着感受。 可搭配 Nike 长袖T恤，打造风格统一的造型，与小宝贝的运动鞋相得益彰。

