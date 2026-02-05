 
Nike (M) 孕妈系列母婴包 2.0 - 黑/黑/煤黑

Nike (M)

孕妈系列母婴包 2.0

10% 折让

Nike (M) 孕妈系列母婴包 2.0 专为现代家庭打造，助力轻松出行。与初版相似，这款母婴包可作为双肩包、单肩包或托特包使用，并配有大量收纳隔层。我们改良了这个版本，新增了一个加垫的换尿布垫、带婴儿车固定搭扣的加垫肩带和手推车固定套带。


  • 显示颜色： 黑/黑/煤黑
  • 款式： IB1889-010

快乐出行

两侧设有可扩展的奶瓶口袋，搭配一个可拆卸的奶嘴存放小挂包，便于随手取用基本物品。独立保温袋，方便存放小号奶瓶。

轻松收纳

正面下部两个前置网眼口袋，便于快速收纳。大号拉链主袋可从顶部或右侧开启。

随身携带电子装备

正面上方口袋采用柔软衬里设计，便于存放小物件；背面左侧设有拉链隔层，可安全收纳 15 英寸的笔记本电脑。

其他细节

  • 保温袋采用易于清洁的衬里设计，有助于保持物品清新
  • 可调节肩带，助你找到舒适的胸前携背方式

产品细节

  • 尺寸：42 x 27 x 15 厘米
  • 面料/里料：织物      
  • 不可机洗
