孕妈系列母婴包 2.0
Nike (M) 孕妈系列母婴包 2.0 专为现代家庭打造，助力轻松出行。与初版相似，这款母婴包可作为双肩包、单肩包或托特包使用，并配有大量收纳隔层。我们改良了这个版本，新增了一个加垫的换尿布垫、带婴儿车固定搭扣的加垫肩带和手推车固定套带。
- 显示颜色： 黑/黑/煤黑
- 款式： IB1889-010
快乐出行
两侧设有可扩展的奶瓶口袋，搭配一个可拆卸的奶嘴存放小挂包，便于随手取用基本物品。独立保温袋，方便存放小号奶瓶。
轻松收纳
正面下部两个前置网眼口袋，便于快速收纳。大号拉链主袋可从顶部或右侧开启。
随身携带电子装备
正面上方口袋采用柔软衬里设计，便于存放小物件；背面左侧设有拉链隔层，可安全收纳 15 英寸的笔记本电脑。
其他细节
- 保温袋采用易于清洁的衬里设计，有助于保持物品清新
- 可调节肩带，助你找到舒适的胸前携背方式
产品细节
- 尺寸：42 x 27 x 15 厘米
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
