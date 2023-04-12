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      密尔沃基雄鹿队 (Giannis Antetokounmpo) – City Edition

      Nike NBA Swingman Jersey 男子球衣

      ¥599

      密尔沃基雄鹿队 (Giannis Antetokounmpo) – City Edition Nike NBA Swingman Jersey 球衣的设计灵感源自球员征战赛场所穿的球衣，体现了奶油之城的魅力。这款球衣质地结实，富有弹力，如同造就这座城市的奶油色墙砖一般，彰显独特风范。富有创造力，如同善用所长来创造非凡景观的密尔沃基人一样。而密尔沃基所展现的日常奉献精神，不仅是对于挚爱的密尔沃基雄鹿队，也是为了缔造极具包容性的未来。

      • 显示颜色： 猫眼褐
      • 款式： AV4652-280

      尺寸与尺码

      • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
      • 男款尺码：此产品使用男款尺码。请参考尺码指南以获得合适你的尺码

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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