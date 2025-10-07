巴萨（巴塞罗那足球俱乐部）
Kobe 科比男子速干足球印花运动裤
10% 折让
将曼巴精神带到比赛日。巴萨（巴塞罗那足球俱乐部）Kobe 科比男子速干足球印花运动裤采用宽松版型，旨在致敬科比与巴萨的渊源，礼赞两大传奇的跨界联结。
- 显示颜色： 黑/波斯紫
- 款式： HM4228-010
其他细节
- 梭织面料，质感轻盈
- 侧边设有拉链口袋，可供安全收纳基本物品
产品细节
- 整版蛇纹图案
- 面料/里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/波斯紫
- 款式： HM4228-010
