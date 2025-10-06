巴萨（巴塞罗那足球俱乐部）Primary
Kobe Dri-FIT 科比男子速干足球短袖上衣
10% 折让
将曼巴精神带到比赛日。 巴萨（巴塞罗那足球俱乐部）Primary Kobe Dri-FIT 科比男子速干足球短袖上衣有效导湿速干，旨在致敬科比与巴萨的渊源，礼赞两大传奇的跨界联结。
- 显示颜色： 黑/黑/波斯紫/波斯紫
- 款式： HQ1821-010
巴萨（巴塞罗那足球俱乐部）Primary
产品细节
- 60% 棉/40% 聚酯纤维
- 可机洗
