巴黎圣日耳曼
女子连衣裙
¥1,099
售罄：
此配色当前无货
巴黎圣日耳曼女子连衣裙将巴黎的足球文化和国际知名街头时装巧妙融合起来。采用拼接针织面料，巧搭运动风设计线条；印花和刺绣图案，彰显合作精神。
- 显示颜色： 波尔多酒红色/黑/俱乐部金/金属色
- 款式： CW3930-610
足球文化邂逅街头时尚
巴黎圣日耳曼女子连衣裙将巴黎的足球文化和国际知名街头时装巧妙融合起来。采用拼接针织面料，巧搭运动风设计线条；印花和刺绣图案，彰显合作精神。
其他细节
- 采用轻盈针织面料混搭拼接而成
- 背面醒目的 Paris/Jumpman 标志采用印花和刺绣组合设计
- 插肩衣袖接缝，塑就自然灵活的运动体验
产品细节
- Jordan 标准版型
- 弹性罗纹袖口和后领口
- 插手口袋
- 背面搭配滚边细节
- “PARIS” Jumpman 字标
- 缝制标签
- “ICI C'EST PARIS”（这里是巴黎）刺绣
- 面料：100% 聚酯纤维。口袋（手背侧）：100% 棉。
- 可机洗
Jordan x 巴黎圣日耳曼足球俱乐部
国际知名足球俱乐部与全球公认的运动服装时尚品牌合作，会擦出怎样的火花？当然是开启精彩纷呈的共赢局面。JORDAN 品牌与巴黎圣日耳曼的这一专属合作植根于运动，彰显了街头魅力。醒目不羁的 Jumpman 风格与精致考究的巴黎风尚无缝糅合，提升了运动服装文化，并为两大品牌带来全新受众。
