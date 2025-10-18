巴黎圣日耳曼

¥2,199

温暖舒适，巴黎荣耀

巴黎圣日耳曼男子羽绒外套融合街头风范和足球文化，焕新打造便捷保暖体验，让你不惧寒冷。这款羽绒外套采用全衬里设计，搭配储物口袋，缔造舒适穿着感受，助你从容应对不良天气‏‏。

轻盈耐穿，舒适加衬 外层采用轻盈面料，搭配顺滑衬里，营造舒适感受。 轻盈保暖 衣身和袖子采用鸭绒填充，风帽搭配合成材质填充物，打造轻盈保暖的穿着体验。 头部包覆，御寒保暖 保暖风帽配有弹性抽绳，可供自主调节贴合度；两端搭配抽绳锁扣，打造稳固贴合效果。 双口袋设计 正面大口袋搭配上开口和按扣式扣合设计。翻盖口袋侧边配有隐藏式拉链口袋。 巴黎风范 胸部饰有巴黎圣日尔曼俱乐部徽章，内侧口袋绣有“ICI C'EST PARIS”（意为“这里是巴黎！”）标语，旨在向俱乐部以及俱乐部与 JORDAN 品牌的联袂合作致敬。

产品细节 Jordan 标准版型

全长拉链开襟设计

“ICI C'EST PARIS”刺绣

整版“Paris”印花

刺绣 Jumpman 设计

袖口罗纹设计

匠心下摆

面料：100% 锦纶。里料：100% 聚酯纤维。大身填充物：75% 鸭绒。连帽填充物：100% 聚酯纤维。

可机洗

显示颜色： 黑/波尔多酒红色/白色/金属色

款式： CK9737-010