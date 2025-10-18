 
巴黎圣日耳曼男子羽绒外套融合街头风范和足球文化，焕新打造便捷保暖体验，让你不惧寒冷。这款羽绒外套采用全衬里设计，搭配储物口袋，缔造舒适穿着感受，助你从容应对不良天气‏‏。


  • 显示颜色： 黑/波尔多酒红色/白色/金属色
  • 款式： CK9737-010

温暖舒适，巴黎荣耀

轻盈耐穿，舒适加衬

外层采用轻盈面料，搭配顺滑衬里，营造舒适感受。

轻盈保暖

衣身和袖子采用鸭绒填充，风帽搭配合成材质填充物，打造轻盈保暖的穿着体验。

头部包覆，御寒保暖

保暖风帽配有弹性抽绳，可供自主调节贴合度；两端搭配抽绳锁扣，打造稳固贴合效果。

双口袋设计

正面大口袋搭配上开口和按扣式扣合设计。翻盖口袋侧边配有隐藏式拉链口袋。

巴黎风范

胸部饰有巴黎圣日尔曼俱乐部徽章，内侧口袋绣有“ICI C'EST PARIS”（意为“这里是巴黎！”）标语，旨在向俱乐部以及俱乐部与 JORDAN 品牌的联袂合作致敬。

产品细节

  • Jordan 标准版型
  • 全长拉链开襟设计
  • “ICI C'EST PARIS”刺绣
  • 整版“Paris”印花
  • 刺绣 Jumpman 设计
  • 袖口罗纹设计
  • 匠心下摆
  • 面料：100% 锦纶。里料：100% 聚酯纤维。大身填充物：75% 鸭绒。连帽填充物：100% 聚酯纤维。
  • 可机洗
Jordan x 巴黎圣日耳曼足球俱乐部

国际知名足球俱乐部与全球公认的运动服装时尚品牌合作，会擦出怎样的火花？当然是开启精彩纷呈的共赢局面。JORDAN 品牌与巴黎圣日耳曼的这一专属合作植根于运动，彰显了街头魅力。醒目不羁的 Jumpman 风格与精致考究的巴黎风尚无缝糅合，提升了运动服装文化，并为两大品牌带来全新受众。

