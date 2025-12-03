 
巴黎圣日耳曼足球俱乐部女子针织长裤 - 煤黑/帆白

巴黎圣日耳曼足球俱乐部

女子针织长裤

25% 折让

巴黎圣日耳曼足球俱乐部女子针织长裤由 JORDAN 品牌与巴黎圣日耳曼联袂打造，革新升级你的运动裤造型。 该针织长裤采用柔软舒适的法式毛圈针织面料，表面触感顺滑，内里融入非起绒毛圈，搭配简约品牌标志和精裁正面接缝，造就佳选单品。


  • 显示颜色： 煤黑/帆白
  • 款式： HV0143-060

产品细节

  • 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维‎。口袋：100% 棉
  • 可机洗
