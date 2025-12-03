巴黎圣日耳曼足球俱乐部女子针织长裤由 JORDAN 品牌与巴黎圣日耳曼联袂打造，革新升级你的运动裤造型。 该针织长裤采用柔软舒适的法式毛圈针织面料，表面触感顺滑，内里融入非起绒毛圈，搭配简约品牌标志和精裁正面接缝，造就佳选单品。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。