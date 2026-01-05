巴黎圣日耳曼足球俱乐部
女子针织长裤
34% 折让
巴黎圣日耳曼足球俱乐部女子针织长裤由 JORDAN 品牌与巴黎圣日耳曼联袂打造，革新升级你的运动裤造型。 该针织长裤采用柔软舒适的法式毛圈针织面料，表面触感顺滑，内里融入非起绒毛圈，搭配简约品牌标志和精裁正面接缝，造就佳选单品。
- 显示颜色： 煤黑/帆白
- 款式： HV0143-060
巴黎圣日耳曼足球俱乐部
34% 折让
巴黎圣日耳曼足球俱乐部女子针织长裤由 JORDAN 品牌与巴黎圣日耳曼联袂打造，革新升级你的运动裤造型。 该针织长裤采用柔软舒适的法式毛圈针织面料，表面触感顺滑，内里融入非起绒毛圈，搭配简约品牌标志和精裁正面接缝，造就佳选单品。
产品细节
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。口袋：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 煤黑/帆白
- 款式： HV0143-060
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。