巴黎圣日耳曼足球俱乐部 Academy Pro Third
Nike Dri-FIT 男子速干短袖足球上衣
10% 折让
在攻克基础训练后，穿上巴黎圣日耳曼足球俱乐部 Academy Pro Third Nike Dri-FIT 男子速干短袖足球上衣，继续精进，让球技跃升新层级。修身版型结合导湿速干技术，在比赛升温之际帮助身体保持干爽。
- 显示颜色： 皇家蓝/全球红/白色
- 款式： HJ7149-406
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
