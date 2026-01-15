巴黎圣日耳曼足球俱乐部
Jordan Dri-FIT Anthem 男子防晒速干夹克
¥899
巴黎圣日耳曼足球俱乐部 Jordan Dri-FIT Anthem 男子防晒速干夹克采用宽松版型，结合导湿速干技术，助你保持干爽、沉着冷静，专注磨练球技。胸前经典标志，简约时尚。
- 显示颜色： 油灰
- 款式： IF3798-018
其他细节
- Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 反光滚边
产品细节
- 面料：85% 锦纶/15% 氨纶。网眼布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
