 
巴黎圣日耳曼足球俱乐部 Strike Elite Third Nike Dri-FIT ADV Total 90 男子速干足球短袖上衣 - 白色/皇家蓝/全球红

巴黎圣日耳曼足球俱乐部 Strike Elite Third

Nike Dri-FIT ADV Total 90 男子速干足球短袖上衣

10% 折让

匠心设计，精益求精。巴黎圣日耳曼足球俱乐部 Strike Elite Third Nike Dri-FIT ADV Total 90 男子速干足球短袖上衣助你发挥出色训练表现。高热区域采用匠心排布的透气设计，结合导湿速干技术和简洁利落的修身版型，助你在比赛中自如畅动。


  • 显示颜色： 白色/皇家蓝/全球红
  • 款式： HM3271-101

设计揭秘：Total 90

Total 90 系列旨在助力球员在整场 90 分钟的比赛中发挥出色表现，凭借匠心设计，成为 21 世纪初的经典单品。该版本延续昔日激情，点燃新一代球员与球迷的热血。

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
