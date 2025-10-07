巴黎圣日耳曼足球俱乐部 Strike Third
Nike Dri-FIT Total 90 男子速干足球针织上衣
巴黎圣日耳曼足球俱乐部 Strike Third Nike Dri-FIT Total 90 男子速干足球针织上衣搭配别致细节，专为足球新星量身打造；修身版型结合导湿速干技术，助你保持干爽，沉着冷静，专注磨练球技。
- 显示颜色： 白色/白色/皇家蓝/全球红
- 款式： HM3345-101
设计揭秘：Total 90
Total 90 系列旨在助力球员在整场 90 分钟的比赛中发挥出色表现，凭借匠心设计，成为 21 世纪初的经典单品。 该版本延续昔日激情，点燃新一代球员与球迷的热血。
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
