 

巴黎圣日耳曼 Academy Pro Fourth

Jordan Dri-FIT 男子速干赛前短袖足球上衣

¥319¥39920% 折让
幻影灰白/幻影灰白/空间蓝
Wings Jordan 红/Wings Jordan 红/幻影灰白
售罄：此配色当前无货

在攻克基础训练后，穿上巴黎圣日耳曼 Academy Pro Fourth Jordan Dri-FIT 男子速干赛前短袖足球上衣，继续精进，让球技跃升新层级。修身版型结合导湿速干技术，在训练升温之际助你保持干爽感受。


  • 显示颜色： 幻影灰白/幻影灰白/空间蓝
  • 款式： HJ2987-030

巴黎圣日耳曼 Academy Pro Fourth

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在攻克基础训练后，穿上巴黎圣日耳曼 Academy Pro Fourth Jordan Dri-FIT 男子速干赛前短袖足球上衣，继续精进，让球技跃升新层级。修身版型结合导湿速干技术，在训练升温之际助你保持干爽感受。

产品细节

  • 梭织徽章
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 幻影灰白/幻影灰白/空间蓝
  • 款式： HJ2987-030

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