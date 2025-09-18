巴黎圣日耳曼 Air Max Plus Premium 男子运动鞋助你态度鲜明、个性出众。透气织物帮助保持干爽，同时搭载可视 Air Max 缓震配置，令你畅享舒适，向你钟爱的球队致敬。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。