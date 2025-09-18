 
巴黎圣日耳曼 Air Max Plus Premium 男子运动鞋助你态度鲜明、个性出众。透气织物帮助保持干爽，同时搭载可视 Air Max 缓震配置，令你畅享舒适，向你钟爱的球队致敬。


  • 显示颜色： 黑/微粒灰/煤黑/黑
  • 款式： IB2253-001

其他细节

  • 合成材质与织物组合鞋面，经久耐穿，透气出众
  • 中底拱形设计，带来出众支撑体验
  • Air Max 缓震配置，带来轻盈缓震效果
  • 橡胶外底，铸就非凡抓地力

产品细节

  • 泡绵中底
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
