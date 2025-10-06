巴黎圣日耳曼 Air Max Plus Premium
男子运动鞋
26% 折让
巴黎圣日耳曼 Air Max Plus Premium 男子运动鞋助你态度鲜明、个性出众。透气织物帮助保持干爽，同时搭载可视 Air Max 缓震配置，令你畅享舒适，向你钟爱的球队致敬。
- 显示颜色： 黑/微粒灰/煤黑/黑
- 款式： IB2253-001
其他细节
- 合成材质与织物组合鞋面，经久耐穿，透气出众
- 中底拱形设计，带来出众支撑体验
- Air Max 缓震配置，带来轻盈缓震效果
- 橡胶外底，铸就非凡抓地力
产品细节
- 泡绵中底
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
