 

巴黎圣日耳曼 Strike Elite Fourth

Jordan Dri-FIT ADV 男子速干足球针织训练上衣

¥799

巴黎圣日耳曼 Strike Elite Fourth Jordan Dri-FIT ADV 男子速干足球针织训练上衣采用简洁利落的修身版型结合导湿速干技术，助你保持干爽，沉着冷静，专注磨练球技。


  • 显示颜色： Wings Jordan 红/幻影灰白/幻影灰白
  • 款式： HJ1828-660

巴黎圣日耳曼 Strike Elite Fourth

¥799

巴黎圣日耳曼 Strike Elite Fourth Jordan Dri-FIT ADV 男子速干足球针织训练上衣采用简洁利落的修身版型结合导湿速干技术，助你保持干爽，沉着冷静，专注磨练球技。

其他细节

  • Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽，舒适和专注
  • 精制针织面料在高热区域融入网眼设计，有效提升关键部位的透气性

产品细节

  • 拼接：92% 聚酯纤维/8% 氨纶 面料：91% 聚酯纤维/9% 氨纶。
  • 可机洗
  • 显示颜色： Wings Jordan 红/幻影灰白/幻影灰白
  • 款式： HJ1828-660

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