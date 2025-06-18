巴黎圣日耳曼 Strike Elite Fourth
Jordan Dri-FIT ADV 男子速干足球针织训练上衣
¥799
巴黎圣日耳曼 Strike Elite Fourth Jordan Dri-FIT ADV 男子速干足球针织训练上衣采用简洁利落的修身版型结合导湿速干技术，助你保持干爽，沉着冷静，专注磨练球技。
- 显示颜色： Wings Jordan 红/幻影灰白/幻影灰白
- 款式： HJ1828-660
巴黎圣日耳曼 Strike Elite Fourth
¥799
巴黎圣日耳曼 Strike Elite Fourth Jordan Dri-FIT ADV 男子速干足球针织训练上衣采用简洁利落的修身版型结合导湿速干技术，助你保持干爽，沉着冷静，专注磨练球技。
其他细节
- Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽，舒适和专注
- 精制针织面料在高热区域融入网眼设计，有效提升关键部位的透气性
产品细节
- 拼接：92% 聚酯纤维/8% 氨纶 面料：91% 聚酯纤维/9% 氨纶。
- 可机洗
- 显示颜色： Wings Jordan 红/幻影灰白/幻影灰白
- 款式： HJ1828-660
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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