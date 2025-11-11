布鲁克林篮网队 Statement Edition

¥499

为你喜爱的球队和球员助威

穿上布鲁克林篮网队 Statement Edition Jordan NBA 男子圆领上衣，彰显你对挚爱球队与球员的拥趸之心。采用柔软温暖面料。这款圆领上衣饰有球员姓名和球衣号图案，设计灵感源自球员场上所穿的 Statement Edition 队服。

其他细节 内里起绒面料，柔软非凡

图案的设计灵感源自 Statement Edition 队服