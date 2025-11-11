布鲁克林篮网队 Statement Edition
Jordan NBA 男子圆领上衣
¥499
售罄：
此配色当前无货
穿上布鲁克林篮网队 Statement Edition Jordan NBA 男子圆领上衣，彰显你对挚爱球队与球员的拥趸之心。采用柔软温暖面料。这款圆领上衣饰有球员姓名和球衣号图案，设计灵感源自球员场上所穿的 Statement Edition 队服。
- 显示颜色： 暗钢灰/白色
- 款式： CN1035-002
为你喜爱的球队和球员助威
穿上布鲁克林篮网队 Statement Edition Jordan NBA 男子圆领上衣，彰显你对挚爱球队与球员的拥趸之心。采用柔软温暖面料。这款圆领上衣饰有球员姓名和球衣号图案，设计灵感源自球员场上所穿的 Statement Edition 队服。
其他细节
- 内里起绒面料，柔软非凡
- 图案的设计灵感源自 Statement Edition 队服
产品细节
- 袖口和下摆采用弹性罗纹设计
- Jumpman 设计
- 球员姓名和球衣号印花图案
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶。
- 可机洗
