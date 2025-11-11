 
布鲁克林篮网队 Statement Edition Jordan NBA 男子圆领上衣 - 暗钢灰/白色

¥499

穿上布鲁克林篮网队 Statement Edition Jordan NBA 男子圆领上衣，彰显你对挚爱球队与球员的拥趸之心。采用柔软温暖面料。这款圆领上衣饰有球员姓名和球衣号图案，设计灵感源自球员场上所穿的 Statement Edition 队服。


  • 显示颜色： 暗钢灰/白色
  • 款式： CN1035-002

为你喜爱的球队和球员助威

穿上布鲁克林篮网队 Statement Edition Jordan NBA 男子圆领上衣，彰显你对挚爱球队与球员的拥趸之心。采用柔软温暖面料。这款圆领上衣饰有球员姓名和球衣号图案，设计灵感源自球员场上所穿的 Statement Edition 队服。

其他细节

  • 内里起绒面料，柔软非凡
  • 图案的设计灵感源自 Statement Edition 队服

产品细节

  • 袖口和下摆采用弹性罗纹设计
  • Jumpman 设计
  • 球员姓名和球衣号印花图案
  • 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶。
  • 可机洗
