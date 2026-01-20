 
Nike 幼童双面穿夹克 - 黑/红色/白色/黑

Nike

幼童双面穿夹克

¥499

Nike 幼童双面穿夹克融入赛车风格设计，一面采用提花面料，另一面采用梭织面料，轻松打造两种造型。全长拉链开襟设计，搭配口袋，方便孩子存放探险所需小物件；休闲剪裁，营造舒适惬意感受。此款夹克可搭配其他 Nike 单品，打造风格协调的造型。


  • 显示颜色： 黑/红色/白色/黑
  • 款式： IR8102-010

产品细节

  • 梭织面布：100% 聚酯纤维。针织面布：83% 棉/15% 聚酯纤维/2% 氨纶
  • 可机洗
  •  
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

