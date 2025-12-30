Nike
幼童双面穿提花夹克
¥499
Nike 幼童双面穿提花夹克融入赛车风格设计，一面采用提花面料，另一面采用梭织面料，轻松打造两种造型。全长拉链开襟设计，搭配口袋，方便孩子存放探险所需小物件；休闲剪裁，营造舒适惬意感受。此款夹克可搭配其他 Nike 单品，打造风格协调的造型。
- 显示颜色： 黑/红色/白色/黑
- 款式： IR8102-010
Nike
¥499
Nike 幼童双面穿提花夹克融入赛车风格设计，一面采用提花面料，另一面采用梭织面料，轻松打造两种造型。全长拉链开襟设计，搭配口袋，方便孩子存放探险所需小物件；休闲剪裁，营造舒适惬意感受。此款夹克可搭配其他 Nike 单品，打造风格协调的造型。
产品细节
- 梭织面布：100% 聚酯纤维。针织面布：83% 棉/15% 聚酯纤维/2% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/红色/白色/黑
- 款式： IR8102-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。