Nike
幼童梭织长裤
26% 折让
Nike 幼童梭织长裤采用梭织聚酯纤维斜纹面料，结合经典锥形剪裁，缔造轻盈舒适的穿着体验。弹性腰部搭配抽绳，令孩子畅享舒适贴合感；插手口袋设计，便于存放小物件；弹性裤管口，营造舒适稳固的穿着感受。可搭配 Nike 长袖T恤，打造风格统一的造型，与孩子的运动鞋相得益彰。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IO6115-010
Nike
26% 折让
Nike 幼童梭织长裤采用梭织聚酯纤维斜纹面料，结合经典锥形剪裁，缔造轻盈舒适的穿着体验。弹性腰部搭配抽绳，令孩子畅享舒适贴合感；插手口袋设计，便于存放小物件；弹性裤管口，营造舒适稳固的穿着感受。可搭配 Nike 长袖T恤，打造风格统一的造型，与孩子的运动鞋相得益彰。
产品细节
- 面布/里布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： IO6115-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。