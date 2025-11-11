Nike 幼童珠地针织长裤采用混纺珠地针织面料，是一款百搭实穿的衣橱基本单品，玩耍休闲两相宜。 撞色拼接和弹性腰部设计，赋予孩子舒适贴合感。 锥形裤筒搭配罗纹裤管口，塑就舒适稳固的穿着感受；侧边口袋，便于存取随身物品。

Nike 幼童珠地针织长裤采用混纺珠地针织面料，是一款百搭实穿的衣橱基本单品，玩耍休闲两相宜。 撞色拼接和弹性腰部设计，赋予孩子舒适贴合感。 锥形裤筒搭配罗纹裤管口，塑就舒适稳固的穿着感受；侧边口袋，便于存取随身物品。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。