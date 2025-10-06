Nike
幼童羽绒提花马甲
35% 折让
Nike 幼童羽绒提花马甲采用梭织锦纶面料，巧搭绗缝缝线和柔软羽绒填充物，塑就温暖舒适的穿着体验。 全长拉链开襟设计，可轻松内搭连帽衫或毛衣；弹性下摆，帮助稳固衣身。 这款马甲的出彩之处？ 采用可拆卸风帽设计，帮助孩子在外出时畅享舒适体验。
- 显示颜色： 沙堆白
- 款式： IQ9946-101
产品细节
- 面料：100% 锦纶。 里布/帽里填充物：100% 聚酯纤维。大身填充物：鸭绒。绒子含量：90%。充绒量：63 克（6/M码）
- 手洗
