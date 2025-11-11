Nike 幼童舒适中筒运动袜（6 双）采用弹性混纺纱线结合平纹针织结构，饰有匠心图案，与孩子的运动鞋相得益彰。 袜底、后跟和足尖处融入舒适加厚设计，提供额外支撑，在跑跳迈步之际帮助减缓冲击力。

Nike 幼童舒适中筒运动袜（6 双）采用弹性混纺纱线结合平纹针织结构，饰有匠心图案，与孩子的运动鞋相得益彰。 袜底、后跟和足尖处融入舒适加厚设计，提供额外支撑，在跑跳迈步之际帮助减缓冲击力。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。