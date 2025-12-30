Nike 新年款婴童加绒连裤裙将紧身裤和半身裙合二为一，是冷天穿着的佳选单品。外层褶裥半身裙搭配弹性腰部，舒适贴合；内置紧身裤，带来出众包覆效果，轻盈温暖，让小宝贝自在畅玩。可搭配 Nike 新年款上衣，打造风格协调的造型，适合节日期间及平日穿着。

Nike 新年款婴童加绒连裤裙将紧身裤和半身裙合二为一，是冷天穿着的佳选单品。外层褶裥半身裙搭配弹性腰部，舒适贴合；内置紧身裤，带来出众包覆效果，轻盈温暖，让小宝贝自在畅玩。可搭配 Nike 新年款上衣，打造风格协调的造型，适合节日期间及平日穿着。

特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。