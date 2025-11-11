明尼苏达森林狼队安东尼·爱德华兹 (Anthony Edwards) City Edition

¥699

艺术家普林斯本可以在任何地方生活，但他选择了明尼苏达作为自己的舞台。明尼苏达森林狼队安东尼·爱德华兹 (Anthony Edwards) City Edition Nike NBA Swingman Jersey 男子速干球衣以紫色向传奇致敬，醒目的细节呼应其艺术风采，整体造型充满时尚气息。它充满新意与活力，灯光一照，瞬间点燃全场——就像 2018 年首次亮相时一样火爆。

City Edition Nike 匠心打造 NBA City Edition 系列，纪念球队与主场城市之间的情感联结。该系列以标志性象征元素和往季队服为设计灵感，彰显球队主场城市独具特色的风土人情和历史，为挚爱球衣系列增添当地专属荣耀风范。 干爽体验 Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。 复刻设计，球员同款 复刻设计，呈现球队同款细节。