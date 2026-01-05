波士顿凯尔特人队杰森·塔图姆 (Jayson Tatum) Icon Edition
Nike NBA Jersey 幼童球衣
44% 折让
售罄：
此配色当前无货
穿上波士顿凯尔特人队杰森·塔图姆 (Jayson Tatum) Icon Edition Nike NBA Jersey 幼童球衣，为小球迷打造专业风范造型。球衣采用球队配色和队名设计，与球员征战赛场所穿的战袍相呼应。
- 显示颜色： 苜蓿绿
- 款式： FZ0885-312
波士顿凯尔特人队杰森·塔图姆 (Jayson Tatum) Icon Edition
44% 折让
穿上波士顿凯尔特人队杰森·塔图姆 (Jayson Tatum) Icon Edition Nike NBA Jersey 幼童球衣，为小球迷打造专业风范造型。球衣采用球队配色和队名设计，与球员征战赛场所穿的战袍相呼应。
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 苜蓿绿
- 款式： FZ0885-312
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。