球队本色是每支球队的醒目标志，彰显其个性风采，散发与众不同的气息。波士顿凯尔特人队杰森·塔图姆 (Jayson Tatum) Icon Edition Nike NBA Swingman Jersey 大童（男孩）速干球衣灵感源自球员征战赛场所穿的球衣，融入球队细节和轻盈的导湿速干网眼布，旨在致敬悠久的篮球传统。助你在球场内外保持干爽，同时彰显你对挚爱球员和比赛的热爱之情。

显示颜色： 苜蓿绿

款式： FZ0852-312