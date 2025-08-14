波士顿凯尔特人队 Icon Edition Nike NBA Swingman 大童（男孩）速干短裤以官方版 NBA 短裤为灵感，采用导湿速干面料，匠心融入挚爱球队比赛短裤的设计细节。侧边口袋，便于轻松收纳随身物品。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。