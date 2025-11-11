无需他人通报赛况比分，从揭幕战到第八十二场——乃至之后的每一场征程，你都是忠贞不渝的波士顿队拥趸。但你必须让众人知晓：你的人生早已与波士顿凯尔特人队紧密相连。这款格外柔软的波士顿凯尔特人队 Jordan Flight 男子薄绒套头连帽衫，正是你的宣言。

显示颜色： 黑/苜蓿绿

款式： HM6389-010